SPACCIO Riccione: sequestrati 90 kg di droga e 60mila euro in contanti. Due gli arresti Il valore del carico sequestrato si aggira attorno ai 300.000 euro

Si è conclusa con il sequestro di 90 kg. di droga, 60.000 euro in contanti e l’arresto di due pregiudicati, la maxi operazione dei Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. di Riccione condotta nella notte tra martedì e mercoledì. Una attività investigativa lampo, per la quale i carabinieri, coordinati dal Sostituto Procuratore Sgambati, erano solo da pochi giorni sulle tracce di un 34enne marocchino.

L'uomo, ufficialmente di professione imbianchino, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di spaccio, aveva destato i sospetti dei militari dopo che aver postato sulle proprie pagine social foto in cui faceva sfoggio di auto di grossa cilindrata, mazzette di banconote e capi firmati di abbigliamento. Avviati così i pedinamenti, i militari hanno monitorato diversi incontri tra il 34enne ed altri pregiudicati e sono giunti, dopo un violento corpo a corpo, alla perquisizione di un 26enne tunisino trovato in possesso di 1.5 kg di Hashish, che gli era stata poco prima ceduta proprio dal 34enne marocchino.

E così, mentre il giovane tunisino veniva portato presso le camere di sicurezza della Compagnia di Riccione, i carabinieri della Sezione Operativa si sono appostati sotto l’abitazione del 34enne e, al suo arrivo, hanno avviato una immediata perquisizione domiciliare. Sul suo letto sono state trovate diverse mazzette di banconote ed un biglietto aereo per Casablanca. Ben 60.000 euro in contanti che l'uomo sosteneva fossero il frutto della sua seconda attività lavorativa: quella di venditore di autovetture usate, delle quali ha mostrato anche le chiavi ai militari.

Proprio grazie alla perquisizione di quei veicoli i militari hanno scovato ben tre auto cariche di Hashish e Marijuana. Dal fumo “Hermes” a quello “Real Madrid”, differenti qualità di stupefacente che hanno però consentito agli investigatori di ricostruire l’imponente volume d’affari dell'uomo a cui è stato così sequestrato un carico dal valore di oltre 300.000 euro. 75 i kg. di hashish e 20 quelli di Marijuana, uno dei quantitativi più imponenti mai sequestrati dai carabinieri riccionesi, ora impegnati nel tentativo di ricostruirne il canale di approvvigionamento di tutta la sostanza. Per i due stranieri si sono aperte le porte del carcere di Rimini.

