Rientra l'allarme bomba alla Tour Eiffel: riaperta al pubblico.

È rientrato l'allarme bomba alla Tour Eiffel rimasta chiusa al pubblico per circa tre ore. Al momento non è stato reso noto il motivo dell'allerta, ma attorno alle 12,15 di oggi il monumento è stato sgomberato fino alle 15,30. Artificieri sono intervenuti con una serie di perlustrazioni sui tre piani della torre parigina. Dopo il falso allarme, è stata riaperta al pubblico. L'ultimo allarme bomba risale al 2020 quando, in una chiamata anonima, qualcuno gridò "Allahu akhbar".

