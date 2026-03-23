CRISI MEDIORIENTALE Rischio escalation: ultimatum di Trump e minaccia dell'Iran a centrali elettriche nel Golfo Sale la tensione dopo timidi spiragli: Trump annuncia pausa negli attacchi all’Iran dopo colloqui "molto buoni", ma Teheran smentisce qualsiasi negoziato

Al centro dello scontro resta lo snodo strategico dello Stretto di Hormuz e la sicurezza delle infrastrutture energetiche. Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un ultimatum a Teheran, chiedendo la riapertura del traffico marittimo e minacciando attacchi alle centrali nucleari. L’Iran ha risposto duramente, promettendo ritorsioni contro infrastrutture energetiche israeliane e dei Paesi del Golfo, fino a minare il Golfo Persico, con gravi rischi per le rotte energetiche globali.

Sul piano militare, continuano i raid incrociati: Israele ha intercettato missili lanciati dall’Iran, mentre altri vettori sono stati neutralizzati dall’Arabia Saudita. Secondo fonti iraniane, un attacco statunitense nel nord del Paese ha causato almeno sei morti e 43 feriti. Le timide aperture diplomatiche iniziali sembrano però essersi ritirate: in un primo momento, Donald Trump aveva annunciato una pausa di cinque giorni negli attacchi contro le infrastrutture iraniane, definendo i colloqui con Teheran “molto positivi e produttivi”.

Tuttavia, l’agenzia di stampa iraniana Fars ha precisato che, ad oggi, non risultano comunicazioni dirette o indirette tra Stati Uniti e Iran. La comunità internazionale resta in allerta. La Spagna ha condannato gli attacchi alle infrastrutture energetiche, definendoli una violazione del diritto internazionale, mentre la Russia ha avvertito che eventuali raid contro siti nucleari iraniani potrebbero avere conseguenze “irreparabili”.

Intanto, la crisi si riflette con forza sui mercati finanziari: le principali piazze europee aprono in rosso, lo spread vola e il prezzo del petrolio registra un forte rialzo, spinto dai timori sull’offerta globale. Secondo il direttore dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, l’attuale crisi è addirittura più grave dei 2 shock petroliferi degli anni '70 messi insieme, con perdite di approvvigionamento che avrebbero già superato gli 11 milioni di barili al giorno.

Sale anche il livello di allerta globale: il Dipartimento di Stato americano ha invitato i propri cittadini all’estero alla massima prudenza, avvertendo che gruppi legati all’Iran potrebbero colpire interessi statunitensi in diverse aree del mondo, mentre le chiusure dello spazio aereo rischiano di complicare ulteriormente i collegamenti internazionali. In uno scenario sempre più instabile, l’incertezza resta elevata e il rischio di un allargamento del conflitto continua a preoccupare governi e mercati, con possibili conseguenze di vasta portata sul piano geopolitico ed economico.

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