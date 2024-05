Robert Fico: stabili, ma gravi, le condizioni del Premier slovacco vittima di un attentato

Robert Fico: stabili, ma gravi, le condizioni del Premier slovacco vittima di un attentato.

Le condizioni del Primo Ministro slovacco sono stabilizzate dal punto di vista medico ma sono ancora gravi: lo ha confermato nel pomeriggio la direttrice dell'ospedale dove Robert Fico – vittima di un attentato - ha subito un lungo intervento chirurgico. Quel che è certo è che è cosciente e può comunicare. Ha avuto infatti un colloquio personale con il Presidente eletto Peter Pellegrini; che ha poi invitato i partiti politici a sospendere la campagna elettorale per le Europee dell'8 giugno, affermando che il Paese “non ha bisogno di ulteriori scontri e accuse reciproche in questo momento”. Il Ministro della Difesa ha definito “un lupo solitario” l'attentatore: il 71enne Juraj Cintula, che ieri aveva esploso 5 colpi di pistola contro il Premier. E' stato accusato di omicidio premeditato per vendetta. Secondo i media di Bratislava, il pensionato ha detto di essere orgoglioso di quello che ha fatto. Allarme aggressioni – visto l'accaduto - sulla campagna delle elezioni europee.

