EUROPA Roberta Metsola confermata Presidente del Parlamento Europeo con maggioranza record

Roberta Metsola è stata confermata alla guida del Parlamento Europeo con una maggioranza record. 562 voti su 699 votanti. Un record assoluto di consensi per la politica maltese del Gruppo Ppe che quindi viene confermata nell'incarico di Presidente del Parlamento Europeo che già ricopriva dalla prematura scomparsa di David Sassoli. 61 i voti ottenuti invece dall'altra candidata, la spagnola del gruppo “The Left” Irene Montero.

“Sarà un parlamento per tutti in Europa, per rispettare le promesse dei padri fondatori" ha detto Roberta Metsola, facendo anche espresso riferimento ad Alcide De Gasperi, nel discorso subito dopo l'elezione. Ribadito l'impegno per la pace e la libertà al fianco di Kiev nella guerra in Ucraina ed anche per soluzione “due popoli, due stati” per Israele e Palestina. Tra i riferimenti citati anche Falcone e Borsellino.

