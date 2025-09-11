Robot nei minimarket, inizia la sperimentazione in Giappone

Il nuovo commesso usa l'Intelligenza artificiale. Così un robot rifornisce gli scaffali con bevande e alcolici, in base ai dati di vendita del sistema. La sperimentazione è iniziata in un punto vendita di 7-Eleven a Tokyo. L'azienda afferma che in questo modo sarà possibile semplificare il processo di rifornimento, che richiede al personale circa 10 ore a settimana. Altri modelli di robot puliscono pavimenti e vetrine. Un altro commesso virtuale serve i clienti alla cassa, mettendoli in contatto con il personale a distanza di altre sedi. Secondo 7-Eleven, l'utilizzo delle macchine ridurrà le attività quotidiane in negozio del 20-30%. Il suo obiettivo è introdurre i robot in tutti i reparti in futuro.









