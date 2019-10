Ruba una ambulanza e si lancia sulla folla, diversi feriti

Un uomo ha rubato un'ambulanza e si è lanciato sulla folla nel centro di Oslo ferendo diverse persone. La polizia ha sparato, ferendolo in modo non grave e lo ha arrestato. Arrestata anche una donna che sarebbe coinvolta nell'attacco. È accusata di possesso di arma da fuoco, nell'ambulanza sono stati trovati infatti un fucile e una mitragliatrice. Non ci sono prove per l'accusa di terrorismo, ma i sospetti hanno legami con 'ambienti dell'estrema destra'. I feriti sono una coppia di anziani e un donna che spingeva un passeggino, con due gemelli di 7 mesi. Uno dei due bambini sarebbe rimasto leggermente ferito.