Russi sparano su civili, scrivono agenzie ucraine. Biden destina 150 mln di aiuti militari a Kiev

Le forze russe hanno sparato ieri su una colonna di 15 auto di civili in fuga da una città occupata da Mosca nella regione di Kharkiv (est), uccidendo almeno 4 persone: lo riporta l'agenzia Unian. Intanto le forze ucraine hanno respinto ieri 8 attacchi russi e abbattuto almeno 14 droni dell'esercito di Mosca, riporta l'agenzia Ukrinform. Per la Nato il conflitto sta entrando in una "fase decisiva".

Distrutto nella notte da un bombardamento russo il Museo nazionale commemorativo letterario di Hryhoriy Skovoroda nella cittadina di Skovorodynivka, regione orientale ucraina di Kharkiv. Lo ha reso noto su Facebook il capo della comunità di Zolochiv, Viktor Kovalenko, ripreso dai media ucraini. Salvo ma ferito il figlio del direttore del museo.

Intanto ammonta a 150 milioni di dollari l'ulteriore pacchetto di aiuti militari a Kiev annunciato dal presidente, Joe Biden. Lo ha reso noto lui stesso su Twitter. Si tratta di radar, munizioni d'artiglieria e altro equipaggiamento.

L'Ucraina sarebbe disposta ad accettare un accordo di pace di compromesso con la Russia se le forze di Mosca si ritirassero "sulle posizioni del 23 febbraio". Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, lasciando intendere che Kiev non pretenderebbe la restituzione della Crimea, "ma Putin vuole ancora la guerra". La Russia resterà "per sempre" nel sud dell'Ucraina, ha affermato un esponente del Parlamento di Mosca, durante una visita a Kherson. Slitta ancora l'accordo sulle sanzioni, rimangono 'resistenze' sul petrolio.