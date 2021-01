Russia: arresto Navalny, si moltiplicano appelli per la sua liberazione

Alexey Navalny, ormai nemico pubblico numero uno del Cremlino, è tornato in Russia, dove è stato subito arrestato dalla polizia. L'aereo con a bordo Alexey Navalny e la moglie è atterrato allo scalo moscovita di Sheremetyevo, invece che quello di Vnukovo. L'oppositore, rientrato dopo quasi cinque mesi di permanenza in Germania ha detto di non temere l'arresto, prima che i giornalisti venissero allontanati. Gli agenti gli hanno chiesto di seguirlo al controllo passaporti. La moglie lo ha baciato salutandolo. L'avvocato non ha potuto seguirlo.





Appelli per la sua liberazione sono giunti dal presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, dal segretario di Stato Mike Pompeo e dall'Ue. Di Maio: "fatto grave, chiediamo il rilascio immediato". "Il suo arresto", ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, "è totalmente incomprensibile".