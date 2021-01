Russia: arresto Navalny, si moltiplicano appelli per la sua liberazione

Il dissidente Alexey Navalny torna in Russia dopo 5 mesi in Germania dove era stato curato per un sospetto avvelenamento e viene arrestato senza che, informa la sua portavoce, abbia potuto "parlare con il suo avvocato". Appelli per la liberazione arrivano dall'Onu, da Biden e dall'Ue.

La presidente della Commissione Ue von der Leyen condanna l'atto: "Le autorità russe devono rilasciarlo subito e garantire la sua sicurezza". Di Maio: "Rilascio immediato". Ma il ministro degli Esteri Serghei Lavrov ribatte: "La reazione 'entusiasta' dei Paesi occidentali è dovuta alla volontà di distogliere l'attenzione dalla profonda crisi in cui versa il modello di sviluppo liberale".





