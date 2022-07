GUERRA IN UCRAINA Russia bombarda zona residenziale di Kharkiv Il Segretario di Stato americano Blinken chiede alla Cina di condannare Mosca

Le forze russe hanno lanciato questa mattina un attacco missilistico a Kharkiv, nell'Ucraina orientale. I bombardamenti si sono concentrati su una zona residenziale della città. Al momento non si hanno informazioni su eventuali vittime ma l'avanzata di Mosca nella regione di Lugansk non accenna a fermarsi. Nel Donbass è in corso un'offensiva a Bachmut, i militari di Kiev però rispondono prendendo il controllo del villaggio di Klinovoe, a 6 km da Bachmut. La città conta circa 80.000 residenti ed è considerata strategica per l'attacco a Sloviansk e Kramatorsk.

Il Segretario di Stato americano Blinken chiede alla Cina di condannare l'aggressione russa in Ucraina in un colloquio con il suo omologo cinese Wang Yi a margine del G20 ministeriale degli Esteri. Intanto però l'ambasciata russa negli Stati Uniti dichiara che le autorità americane stanno inviando nuove armi in Ucraina perché vogliono portare avanti, con ogni mezzo, il conflitto.

