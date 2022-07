Russia e Ucraina verso l'accordo per il grano

Nel pomeriggio, incontro a Istanbul tra i rappresentanti di Ucraina, Russia, Turchia e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Firmeranno l'intesa per riprendere le esportazioni di grano ucraino nel Mar Nero. La notizia è stata accolta con favore dai mercati internazionali: il prezzo del frumento è tornato ai livelli precedenti all'attacco di Mosca. In Italia arriveranno un miliardo e mezzo di chili di mais, grano tenero e olio di girasole. Lo sblocco delle spedizioni nel Mar Nero è importante per l'Italia, dichiara Coldiretti, in una situazione in cui l'assenza di precipitazioni rischia di dimezzare i raccolti nazionali.

Nelle prime ore del mattino, le forze russe in Ucraina hanno colpito tre distretti nella regione di Mykolayiv, distruggendo obiettivi civili e abitazioni private. La denuncia di Human Rights Watch: l'esercito russo è responsabile di torture, detenzioni illegali e sparizioni forzate di civili nelle aree sotto il suo controllo. Intanto, le regioni separatiste di Donetsk e Lugansk hanno bloccato nel loro territorio il motore di ricerca Google, accusato di promuovere la violenza e il terrorismo contro i russi.

