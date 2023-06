Russia: forze Wagner lasciano Rostov tra gli applausi. Usa informati da giorni per Nyt Ma la ribellione armata di Prigozhin difetta al momento di appoggi istituzionali nella Federazione. Anche i falchi contro i ribelli. Cauto l'Occidente

I combattenti Wagner hanno lasciato Rostov tra gli applausi della folla e spari in aria: lo documenta un video circolato su Twitter e verificato dalla Bbc. Nella clip si vede un mercenario Wagner che spara in cielo con il suo fucile mentre lui e altri del gruppo Wagner si ritirano da Rostov mentre gruppi di civili lungo le strade applaudono e incoraggiano i combattenti.

Altri filmati documentano il sostegno pubblico dimostrato al gruppo di mercenari nella città. Almeno 15 militari dell'esercito russo, intanto, sono morti nel corso dell'avanzata di ieri verso Mosca dei combattenti della compagnia militare privata. Lo riporta il sito bielorusso indipendente Nexta citando canali Telegram filo-Cremlino.

Sabato la mediazione del presidente bielorusso Lukashenko. Il Cremlino non perseguirà le milizie ribelli e il loro leader Yevgeny Prigozhin andrà in Bielorussia. Dopo aver lanciato la sua sfida direttamente al presidente russo, il capo della milizia aveva annunciato la marcia indietro, fermandosi a 200 chilometri da Mosca, 'per evitare un bagno di sangue russo'.

Nella mattinata di ieri il presidente russo Vladimir Putin aveva definito l'azione dei miliziani 'una pugnalata alle spalle portata da traditori'. Secondo il New York Times, che cita fonti dell'intelligence, le autorità statunitensi erano state informate da giorni dei piani del capo del gruppo di mercenari Wagner Yevgeny Prigozhin.

Secondo il New York Times, che cita fonti dell'intelligence, le autorità statunitensi erano state informate da giorni dei piani del capo del gruppo di mercenari Wagner Yevgeny Prigozhin. I responsabili della sicurezza nazionale degli Stati Uniti erano sono stati avvertiti mercoledì scorso che Prigozhin si stava preparando ad agire.



Il presidente americano Joe Biden ha parlato con quello francese Emmanuel Macron, con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e con il primo ministro britannico Rishi Sunak per discutere della situazione in Russia e affermare il loro "incrollabile sostegno" all'Ucraina. Lo fa sapere la Casa Bianca.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: