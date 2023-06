Russia: golpe in corso; forze Wagner segnalate a nord di Voronezh, dirette a Mosca Ma la ribellione armata di Prigozhin difetta al momento di appoggi istituzionali nella Federazione. Anche i falchi contro i ribelli. Cauto l'Occidente

Ogni altra notizia appare irrilevante quando a precipitare nel caos è il primo Paese al Mondo, per numero di testate nucleari. Il fatto che ciò avvenga nel corso di una guerra – percepita come esistenziale – rende i possibili scenari ancor più inquietanti. Lo dimostrano le reazioni prudenti delle stesse cancellerie occidentali, anche quelle più ostili a Mosca. Dove sono stati allestiti posti di blocco e nidi di mitragliatrici, in attesa degli eventi. Segnalati altrove attacchi aerei alle colonne ribelli, scontri a fuoco, elicotteri abbattuti, defezioni tra le fila dell'esercito. Un vortice di notizie contraddittorie; reale però la sfida di Prigozhin: ricercato numero uno nella Federazione. Definisce “marcia della giustizia” il tentativo di golpe; dichiarando, con il consueto pathos guerresco, di essere pronto a morire insieme a migliaia di suoi mercenari. Di certo c'è che hanno fatto base a Rostov sul Don, dove il Capo della Wagner aveva chiesto un incontro con il Ministro Shoigu: l'arcinemico, oggetto per mesi di una serie infinita di contumelie ed accusato ieri di aver ordinato uno strike su un campo della compagnia di contractors nelle retrovie. Tutto falso, la replica; ma è in quel momento che Prigozhin – un tempo longa manus del Cremlino - ha passato il Rubicone, dopo un'inaudita sfida verbale ai vertici militari. Evidente, dai toni con i quali Putin si è rivolto alla Nazione, la profondità della crisi. “Si decide il destino del nostro popolo”, ha detto; evocati i fatti del 1917. Prigozhin ha tradito per “ambizione personale”; una “pugnalata alle spalle”, ha definito il putsch, annunciando punizioni e misure per stabilizzare la situazione. Ma si parla di contingenti Wagner diretti verso la Capitale e già oltre Voronezh, dove è in fiamme un deposito di combustibile. Al momento mancano però appoggi istituzionali a Prigozhin, contro il quale si sono schierati anche i falchi: Medvedev, Kadyrov. Lo stesso Surovikin; uno dei pochi generali ben visti dalla Wagner. Solo speculazioni invece sull'eventuale appoggio popolare alla ribellione. Forse non il timing migliore per gli insorti, contro i quali potrebbe far breccia l'accusa di traditori della Patria: visto il momento decisivo al fronte, e i modesti progressi della controffensiva ucraina. Uno scenario da guerra civile potrebbe però impattare sullo sforzo bellico russo. Da qui l'ottimismo che si respira a Kiev, e un certo fermento comunicativo. “Chi sceglie la via del male distrugge se stesso”, ha dichiarato Zelensky. E poi Podolyak: “Quanto sta accadendo in Russia – ha detto - è solo l'inizio”.

