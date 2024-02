'Russia lavora ad arma nucleare spazio' allarme Usa. Esplosioni a Kiev

'Russia lavora ad arma nucleare spazio' allarme Usa. Esplosioni a Kiev.

La Russia sta tentando di sviluppare un'arma nucleare antisatellite da posizionare nello Spazio: sarebbe questa "la seria minaccia alla sicurezza nazionale" rivelata a sorpresa dal capo della commissione Intelligence della Camera americana Turner. Oggi vertice della 'gang of eight', gli 8 leader del Congresso informati su questioni classificate. Riunione a Bruxelles dei ministri della Difesa della Nato.

Il Cremlino ha smentito oggi le voci circolate negli Usa secondo le quali la Russia vuole dispiegare armi nucleari nello spazio, affermando che si tratta di "un altro stratagemma della Casa Bianca". Lo riferisce la Tass.



Stamani esplosioni a Kiev, con l'allarme antiaereo scattato in tutta l'Ucraina. Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto tutti i missili russi diretti sulla capitale, ha detto l'amministrazione militare in un post su Telegram. L'allerta aerea scattata stamattina è durata più di due ore. Non risultano vittime o danni particolari.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: