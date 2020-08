Russia: Navalny, in coma in Siberia, potrà essere trasferito in Germania, come chiede la moglie

Alexey Navalny può essere trasferito in Germania. Il via libera da parte dello staff medico alle 18:34 secondo l'Ansa che cita l'agenzia Russa Tass. L'oppositore, che è ancora in coma, sarà trasportato entro poche ore. "È un peccato che i medici ci abbiano messo così tanto tempo per prendere questa decisione. L'aereo è in attesa dal mattino, anche i documenti erano pronti alla stessa ora", ha scritto l'addetta stampa di Navalny Kira Yarmysh su Twitter. Il via libera al trasferimento dopo lunghe trattative e l'iniziale diniego da parte dell'Ospedale e del Cremlino. Il timore della moglie di Navalny e del suo entourage è che l'avvocato blogger, principale oppositore di Putin, sia stato avvelenato, ieri mattina con una tazza di tea in aeroporto. Oggi i medici di Omsk hanno detto che non c'erano tracce di veleno e Navalny mostrava invece disordini di natura metabolica.