Russia: nuove proteste per Navalny. ONG parlano di oltre 4.000 fermi

Nuove manifestazioni non autorizzate, in numerose città russe, per la liberazione di Alexey Navalny: l'oppositore è infatti in custodia cautelare con l'accusa di aver violato più volte la libertà condizionale, dopo una condanna a 3 anni e mezzo di carcere per appropriazione indebita. ONG parlano di oltre 4.000 persone fermate nel corso delle proteste. Scontri, fra Polizia e dimostranti, a San Pietroburgo, dove le forze dell'Ordine avrebbero utilizzato anche manganelli e lacrimogeni. Fermata in queste ore anche la moglie di Navalny, mentre andava verso il carcere dove si trova il marito.



Il Segretario di Stato americano, Blinken, ha parlato di “tattiche brutali di Mosca”; pronta la replica del Ministero degli Esteri russo, che ha accusato gli Stati Uniti di “grossolane interferenze”. “Il sostegno ad una violazione della legge da parte di Antony Blinken – è stato aggiunto - è un'altra conferma del ruolo svolto da Washington dietro le quinte”.