Russia: oltre 4 metri di neve in Kamchatka, dichiarato lo stato di emergenza

Nel video immagini dalla nevicata

La penisola della Kamchatka, nell’Estremo Oriente della Russia, è colpita da nevicate record che hanno paralizzato città e trasporti. Accumuli fino ad almeno 4 metri hanno sommerso strade ed edifici, in particolare a Petropavlovsk-Kamchatsky, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. Almeno due persone sono morte per il crollo di masse di neve dai tetti, riaccendendo le critiche sui ritardi nello sgombero. Le scuole sono chiuse, numerosi voli cancellati e i rifornimenti procedono a rilento. Squadre di emergenza e militari sono al lavoro mentre nuove perturbazioni minacciano la regione.

Nel video immagini dalla nevicata







