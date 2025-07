Russia, precipita aereo con 49 persone a bordo: si teme nessun sopravvissuto

Secondo i primi riscontri, non vi sarebbero sopravvissuti tra le 49 persone a bordo di un aereo passeggeri schiantatosi oggi nell'Estremo Oriente russo. Lo riferiscono fonti dei servizi d'emergenza alle agenzie russe. Questo tuttavia è quanto risulta solo da una ispezione aerea dell'area dello schianto, che non ha ancora potuto essere raggiunta via terra dai soccorritori.

La fusoliera dell'aereo Antonov scomparso nell'Estremo Oriente russo è stata trovata in fiamme dai soccorritori. Ne dà notizia il ministero per le Emergenze, citato dall'agenzia Tass. L'agenzia Interfax precisa che il luogo dell'impatto è stato localizzato a circa 15 chilometri dalla città di Tynda, dove il bimotore turboelica con 49 persone a bordo stava cercando di atterrare.

L'aereo passeggeri An-24 aveva perso le comunicazioni nella regione russa dell'Amur, a circa 8.000 chilometri da Mosca. Il velivolo, un bimotore turboelica diretto a Tynda, ha perso contatto con i radar durante un secondo tentativo di atterrare all'aeroporto di destinazione, dopo che il primo era fallito. L'agenzia Ria Novosti riferisce che il Comitato investigativo nazionale ha aperto un'inchiesta per chiarire quanto avvenuto.