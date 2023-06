Russia: resa dei conti dopo il tentato golpe. Putin. "Wagner non combatterà più in Ucraina"

A Mosca la resa dei conti è iniziata, dopo il tentato golpe della settimana scorsa. La risposta di Putin è stata chiara: la Wagner – il cui capo Prigozhin ha guidato la marcia verso la capitale - non combatterà più in Ucraina. Un effetto annunciato, visto che il gruppo di mercenari era stato avvertito che se non si fosse allineato con l'esercito regolare russo non avrebbe più preso parte alla guerra e non avrebbe più ricevuto finanziamenti o forniture.

Mentre il ministro degli Esteri Lavrov ribadisce che la Russia “sarà più forte” della ribellione della Wagner – con i servizi segreti russi che avrebbero ricevuto l'ordine di eliminare Prigozhin - è giallo su una altra figura importante: il capo delle forze aeree russe Sergei Surovikin, irrintracciabile da sabato. Indiscrezioni parlano del suo arresto, ma non si hanno conferme su eventuali accuse o se sia semplicemente detenuto per essere interrogato. Secondo media americani, sarebbe sotto torchio da giorni, per approfondire i suoi legami con la Wagner e con Prigozhin. Entrambi erano attivi in Siria e, secondo la Cnn, sarebbe stato un membro 'vip' della Wagner.

Insieme a Surovikin, altri vertici militari sarebbero sotto interrogatorio, sospettati di avere legami o di essere simpatizzanti del gruppo di miliziani. Mentre Putin torna a rafforzare la sua immagine, con apparizioni e partecipazioni a eventi pubblici, l'escalation non accenna a diminuire. Secondo media Usa, gli Stati Uniti avrebbero preso in considerazione l'idea di usare un sistema missilistico a lungo raggio in Ucraina, capace di colpire obiettivi russi dietro le linee del fronte, anche in Crimea.