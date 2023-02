ESCALATION Russia revoca decreto sovranità Moldavia. Sospeso il trattato nucleare New Start

Il presidente russo Vladimir Putin ha revocato un decreto del 2012 che in parte sosteneva la sovranità della Moldavia nell'ambito delle politiche sul futuro della Transnistria, regione separatista sostenuta da Mosca che confina con l'Ucraina. Lo riporta il Guardian. La Duma russa intanto ha approvato la sospensione del trattato nucleare New Start. Per la Russia una guerra nucleare rimane "inammissibile". Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov commentando la decisione di Mosca di sospendere l'adesione New Start.

Mentre l'ex presidente Medvedev attacca: "Se gli Stati Uniti vogliono sconfiggere la Russia, allora abbiamo il diritto di difenderci con ogni arma, comprese quelle nucleari". Al via a Mosca l'incontro fra il ministro degli esteri russo Lavrov e l'inviato di Pechino Xi. Nuovi allarmi aerei in tutta l'Ucraina, i filorussi annunciano: quasi raggiunto il centro di Bakhmut.

