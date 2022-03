Russia stringe morsa su Kiev. Terzo round di colloqui. Zelensky, "Non perdoneremo. Non dimenticheremo"

A poche ore dal terzo round dei colloqui Ucraina-Russia, la Russia, secondo l'esercito ucraino, ha iniziato ad "ammassare le proprie risorse per prendere d'assalto Kiev"; Mosca, subito dopo, annuncia che cesserà il fuoco questa mattina per permettere i corridoi umanitari in diverse città ucraine. Le forze russe hanno intensificato nella notte gli attacchi su varie città. "Catastrofica", secondo il consigliere della presidenza ucraina, Oleksiy Arestovich, la situazione alla periferia di Kiev. Lì e in altre città, tra cui Mariupol, decine di migliaia di persone attendono di poter evacuare.

"Non perdoneremo. Non dimenticheremo. Puniremo tutti coloro che hanno commesso atrocità in questa guerra sulla nostra terra. Troveremo ogni bastardo che ha sparato alle nostre città, alla nostra gente", ha detto ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso alla nazione.