Russia: tragedia in miniera. Almeno 11 morti, 47 persone intrappolate.

È salito a undici il numero delle persone che hanno perso la vita in seguito a un incidente in una miniera siberiana in Russia. Inizialmente al suo interno c'erano 285 minatori, di cui la maggior parte è riuscito a uscire. I soccorritori che erano intenti a cercare di salvare i lavoratori rimasti dentro, sono dovuti andare via dalla miniera per rischio di esplosione. All'interno ci sono ancora 47 persone intrappolate. Lo ha detto all'agenzia russa Interfax, l'amministrazione della miniera Listvyazhnaya.

Seguiranno aggiornamenti.

