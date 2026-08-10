Russia-Ucraina, nuova escalation: attacchi su Odessa e Sumy, Kiev lancia centinaia di droni

Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, in una nuova giornata di guerra segnata dall'impiego massiccio di missili e droni. Mentre Mosca tornava a bombardare le città ucraine di Odessa e Sumy, Kiev lanciava una vasta offensiva con droni contro il territorio russo, spingendosi fino al Tatarstan, a oltre mille chilometri dal confine. Secondo il ministero della Difesa russo, nella notte i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 456 droni ucraini. Nonostante l'ampiezza dell'operazione, gli attacchi avrebbero comunque provocato vittime e danni. Stando alle fonti ufficiali, il bilancio, ancora provvisorio, è di 12 morti e 39 feriti. Sul fronte opposto, la Russia ha colpito Odessa con un raid missilistico che ha danneggiato diversi edifici e provocato numerosi incendi. Pesante anche il bilancio a Sumy, nel nord-est dell'Ucraina. In un primo momento le autorità avevano parlato di cinque feriti, ma il numero è stato successivamente aggiornato a 14. Nessuno sarebbe in gravi condizioni e la maggior parte delle persone coinvolte avrebbe riportato lesioni lievi.

