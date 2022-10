UCRAINA Russia-Usa: telefonata tra i Ministri della Difesa Price Cap: intesa di fondo al Consiglio Europeo all'ultima partecipazione di Draghi come premier italiano

Timidi segnali di dialogo tra Mosca e Wasington. C'è stata una telefonata nel pomeriggio tra il Ministro della Difesa russo Sergey Shoigu e il Segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin. Hanno discusso di questioni urgenti di sicurezza internazionale, tra cui l'Ucraina, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo in un comunicato diffuso sul suo sito web ufficiale. Poche ore prima il portavoce del Cremlino Peskov aveva detto che Putin è sempre stato aperto al dialogo fin dall'inizio. Il Presidente della federazione Russa intanto si è fatto riprendere mentre prova un fucile da cecchino durante l'ispezione in un centro di addestramento per i riservisti mobilitati. Anche oggi le truppe di Mosca hanno bersagliato Kharkiv e Zaporizhzhia mentre nelle capitale e in altre città della regione stamani sono iniziate le interruzioni forzate di energia elettrica. Kiev chiede una missione internazionale di osservazione alla diga Kakhovka. I filorussi della regione di Kherson negano di averla minata e accusano l'esercito ucraino, in avanzata, di aver bombardato i civili in fase di evacuazione, causando 4 vittime. Tutto questo nel giorno in cui a Bruxelles il Consiglio Europeo ha raggiunto un intesa di fondo sul “price cap”, all'ultima partecipazione di Draghi come premier.

