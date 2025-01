VOLI SICURI Ryanair contro gli eccessi alcolici: "Limitare a due i drink negli aeroporti" Dopo 15mila euro di danni causati da un passeggero molesto, la compagnia sollecita un intervento delle autorità europee per migliorare la sicurezza e l'esperienza di viaggio.

Ryanair denuncia i danni provocati da un passeggero molesto, responsabile di un'interruzione del volo FR7124 da Dublino a Lanzarote, costretto a un atterraggio non previsto a Porto lo scorso 9 aprile. L'incidente, riporta l'AGI, ha causato un ritardo notturno, disagi per 160 passeggeri e una giornata di vacanza persa, con costi aggiuntivi per la compagnia stimati in 15mila euro.

In risposta, Ryanair ribadisce la sua politica di tolleranza zero verso i comportamenti indisciplinati e propone un intervento normativo europeo per limitare il consumo di alcolici negli aeroporti. "Le compagnie aeree già regolano la vendita di alcolici a bordo, ma gli aeroporti non impongono limiti durante i ritardi. Ridurre a due le bevande alcoliche consentite per passeggero, controllate tramite la carta d’imbarco, garantirebbe una condotta più sicura e un’esperienza di viaggio migliore per tutti".

La compagnia invita le autorità dell’Ue a intervenire, sottolineando l'importanza di una maggiore responsabilità nella vendita di alcolici a terra, per tutelare sia i passeggeri che gli equipaggi a bordo.

