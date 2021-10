SAN MARINO GREEN FESTIVAL Sabato 23 e domenica 24 ottobre la terza edizione del San Marino Green Festival, con tanti eventi e ospiti di caratura internazionale

Un tocco di verde per rendere la Repubblica teatro di una grande festa della biodiversità, degli alberi e dell'agricoltura. Il San Marino Green Festival arriva alla sua terza edizione, in calendario per il prossimo weekend, e prende vita a Borgo Maggiore. Il titolo dell'evento è “Vedere l'erba dalla parte delle radici”: un'iniziativa che coinvolge la comunità e mette al centro le famiglie, con attrazioni come la caccia al tesoro naturalistica, il circuito di mini-auto elettriche e corsi di orticoltura. La mission della kermesse, ideata da Gabriele Geminiani, è accendere i riflettori sui temi della sostenibilità e della transizione energetica, che si accompagnano a nuovi stili di vita. “Borgo Green” sarà quindi un'agorà dedicata a piante, artigianato, semi e prodotti alimentari di qualità, dando spazio alle aziende bio del territorio. Ospite d'eccezione Stefano Mancuso, botanico e accademico di fama internazionale.

"Mancuso tra i vari temi tratterà uno dei suoi cavalli di battaglia - spiega Geminiani -, ovvero le modalità con le quali le piante comunicano tra di loro. Tema che verrà sviluppato anche dagli ospiti successivi". Tra gli eventi più importanti, sabato sera il Gala di premiazione per i migliori cortometraggi del San Marino Green Movie. E poi le visite guidate agli Archivi Sostenibili, una collezione temporanea di opere sui temi del festival, ospitata dalla Casa di Castello. Infine due tavole rotonde sul futuro dell'agricoltura e sull'ecosostenibilità delle materie.

Nel servizio l'intervista a Gabriele Geminiani, San Marino Green Festival

