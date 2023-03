GUERRA IN UCRAINA Sabotaggio Nord Stream, Mosca: "Washington responsabile delle esplosioni" Intanto in Cina rieletto presidente Xi Jinping, è il terzo mandato consecutivo

Un bombardamento russo a tutto campo, con ottantuno missili, ha colpito diverse zone dell'Ucraina compresa la capitale. Gli attacchi, stando al Comando delle forze aeree di Kiev, sono partiti da Mar Nero, Mar d'Azov e Mar Caspio. Secondo le autorità locali ucraine il bilancio è di almeno 11 morti e 22 feriti.

Le forze ucraine però hanno risposto colpendo siti e centri logistici di Mosca con tredici i raid totali. Kiev avrebbe anche ricevuto i primi sistemi di difesa aerea Patriot promessi da Stati Uniti e Germania. Si torna a parlare del sabotaggio del gasdotto Nord Stream dopo le nuove accuse di Mosca a Washington: “Gli Stati Uniti sono responsabili per questo atto terroristico senza precedenti” afferma il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov. Restano quindi tesi i rapporti diplomatici tra le due superpotenze. Non sono bastate le dichiarazioni di Lavrov che aveva descritto come "costruttivo e civile" il colloquio avuto con il segretario di Stato americano Antony Blinken a margine del G20. Preoccupa anche la situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia tagliata fuori dalla rete elettrica. Monito da Bruxelles: "Occupare una centrale civile è contro tutti gli accordi internazionali e crea una situazione molto pericolosa".

In Cina Xi Jinping si è assicurato il terzo mandato alla guida del paese completando così la transizione verso il suo secondo decennio di potere. La sua riconferma era ritenuta scontata dopo l'inedito terzo mandato alla guida del Partito comunista nell'ottobre 2022.

