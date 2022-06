Salario minimo: raggiunta l'intesa su direttiva Ue

Una tappa importante per l'Europa sociale". Così la presidenza di turno francese dell'Ue commenta l'intesa raggiunta stanotte sulla direttiva per il salario minimo tra Consiglio, Parlamento e Commissione Ue. "Nel pieno rispetto delle diversità nazionali il provvedimento favorirà dei salari minimi adeguati nell'Ue e lo sviluppo della contrattazione collettiva". L'intesa dovrà ora essere approvata in via definitiva da Parlamento e Consiglio Ue. "Le nuove regole tuteleranno la dignità del lavoro e faranno in modo che il lavoro paghi", scrive su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.