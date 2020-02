Sale a 1.875 il numero delle vittime, i contagiati sono 73.337. Intanto la Russia vieta l'ingresso dei cinesi nel Paese

Aggiornamenti dal mondo sul coronavirus

C'è un italiano risultato positivo al coronavirus sulla Diamond Princess, la nave da crociera bloccata nel porto di Yokohama, in Giappone. È un passeggero, non un membro dell'equipaggio. Sarà l'ultimo a rientrare in Italia, mentre gli altri connazionali lo faranno nelle prossime 48-72 ore. Rintracciati, intanto, tre italiani sbarcati dalla nave 'Westerdam', in Cambogia, senza fare il test, nonostante a bordo una donna risultasse contagiata. Sono in stato di isolamento e non risultano colpiti dal virus.

Continuano a migliorare invece le condizioni di salute della coppia di cinesi ricoverati da giorni all'ospedale Spallanzani di Roma. È prevista invece per giovedì la fine della quarantena per i 55 italiani da oltre due settimane in isolamento alla Cecchignola. "Al momento – ha detto il direttore generale dell'Oms, Ghebreyesus nel briefing quotidiano sul coronavirus - abbiamo 92 casi in 12 Paesi fuori dalla Cina".