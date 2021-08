AFGHANISTAN Sale il bilancio dell'attentato a Kabul; evacuati tutti gli italiani I Gdc chiedono ai Paesi avanzati di farsi carico di offrire un futuro migliore alle donne afghane

Sale il bilancio dell'attentato a Kabul; evacuati tutti gli italiani.

Sale a 170 morti e 200 feriti il bilancio degli attacchi a Kabul. Lo riferisce la Cbs, citando una fonte del ministero della Sanità afghano. Ci sono anche tre cittadini britannici, incluso un bambino, fra le vittime. Secondo il Pentagono, c'è stato un solo attentatore suicida nelle due esplosioni di ieri. Il generale Taylor dello stato maggiore congiunto Usa, durante una conferenza stampa, ha aggiunto che sono ancora 5.400 le persone che attendono all'aeroporto di essere evacuate. Al presidente Biden il messaggio di cordoglio per il 'gravissimo attentato', del presidente Mattarella, che ha confermato la determinazione dell'Italia a combattere 'ogni forma di terrorismo'.

'Tutti gli italiani che l'hanno chiesto sono stati evacuati dall'Afghanistan assieme a circa 4.900 cittadini afghani', ha detto il ministro degli Esteri Di Maio. Intanto, è partito dall'aeroporto di Kabul l'ultimo C-130 con a bordo il console italiano Claudi, l'ambasciatore Pontecorvo che ha coordinato per la Nato le operazioni allo scalo afghano e i carabinieri del Tuscania che erano rimasti.

E sulla situazione delle donne afghane intervengono i Giovani Democratico Cristiani. "Per anni, le donne sono state considerate come esseri invisibili, impercettibili, quasi cancellate. - scrivono - Nonostante le promesse, nelle ultime settimane è stato intimato alle donne di lasciare il posto di lavoro e se trovate alla guida, fatte scendere dalle auto. Tutto ciò dimostra che le promesse fatte dai talebani sul rispetto dei diritti siano soltanto “aria al vento”. "Riteniamo che sia dovere morale dei Paesi cosiddetti avanzati, farsi carico di offrire un futuro migliore a chi non ha avuto ancora la possibilità di vivere una vita che noi, fortunatamente, possiamo definire, normale":

