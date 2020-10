COVID-19 Sale sempre di più la curva del contagio in Ucraina La corrispondenza di Viktoria Polishchuk

Per due giorni consecutivi, si sono registrati più di 7.000 nuovi casi di infezione da Covid-19 in Ucraina. Il Ministro della Salute Maxim Stepanov ha dichiarato che il sistema di ospedali mobili nel Paese sarà avviato in caso si registrino 15 mila pazienti positivi al giorno. Ad oggi gli ospedali sono pieni per il 61%. Dall'inizio della pandemia, si sono ammalati 337.410 ucraini. 6.289 pazienti sono morti, mentre quasi 140.000 i guariti.

Domani si celebreranno le elezioni amministrative. In condizioni di pandemia le regole del voto in realtà non sono cambiate di molto: distanziamento, mascherina, antisettico e penna personale i requisiti principali. Per chi si ritroverà con un lieve rialzo della temperatura, ci saranno cabine speciali.

E martedì 27 ottobre lo Shakhtar giocherà la partita di calcio del secondo turno di Champions League contro l'Inter. Il confronto si svolgerà a Kiev, presso il NSC "Olympic", le tribune si potranno solo del 15% della capienza. Il che equivale a soli 10mila biglietti in vendita.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Dall'Ucraina Viktoria Polishchuk



I più letti della settimana: