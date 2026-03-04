MEDIO ORIENTE Sammarinesi bloccati a Dubai, passi avanti per il rimpatrio I cittadini andranno in Oman via terra nella giornata di domani e da lì potranno rimpatriare per via aerea

Passi avanti per il ritorno in patria dei cittadini sammarinesi bloccati a Dubai (Emirati Arabi Uniti) a causa della guerra in Medio Oriente. Grazie al lavoro della Segreteria e del Dipartimento Esteri, è stato organizzato un trasferimento dei connazionali per domani, giovedì, via terra da Dubai verso l'Oman: un primo spostamento verso un Paese in migliori condizioni di sicurezza, per poi rimpatriare con voli dall'Oman nei prossimi giorni. La possibilità di questo trasferimento è stata comunicata oggi, mercoledì, a tutti i connazionali interessati, e hanno già aderito una decina di cittadini. Il viaggio verso l'Oman sarà domani alle 8:30 del mattino e, anche a causa del congestionamento del traffico nei Paesi interessati, durerà circa 12 ore. Rientreranno invece autonomamente in patria le due cittadine sammarinesi che si trovano in Qatar, che si stanno trasferendo verso l'Arabia Saudita e da lì torneranno sul Titano.

Sul fronte della guerra, è tornato a oscurarsi di fumo il cielo di Teheran questa mattina: raid americani e israeliani hanno colpito la parte ovest e nord-ovest della capitale iraniana. Tra gli obiettivi presi di mira il quartier generale della forza paramilitare legata ai Pasdaran. Il regime ha lanciato ancora missili e droni contro i Paesi del Golfo e munizioni balistiche verso la Turchia, neutralizzate dalle difese Nato. E potrebbe annunciare oggi il nome della nuova Guida Suprema: Mojtaba Khamenei, il 56enne secondogenito dell’ayatollah Alì. L’Iran è pronto a una guerra prolungata e non ha nessuna intenzione di negoziare con gli Stati Uniti, ha dichiarato il Consigliere Capo dell’ex leader ucciso il 28 febbraio, i cui funerali, previsti per stasera a Teheran, sono stati rinviati a causa degli attacchi.

Al largo dello Sri Lanka, è giallo sull’affondamento di una nave da guerra iraniana che ha provocato morti e feriti nell’equipaggio: la causa dell’incidente non è ancora chiara, secondo l’agenzia Reuters si tratterebbe di un attacco sottomarino. Prosegue intanto la polemica tra Washington e Madrid dopo che il presidente americano Trump ha minacciato di interrompere i commerci con la Spagna, che non ha concesso l’uso delle sue basi per gli attacchi. A Trump ha risposto il premier spagnolo Pedro Sanchez: “Non possiamo giocare alla roulette russa con la vita di milioni di persone”, ha detto, invitando a cessare le ostilità e a evitare di ripetere gli errori della guerra in Iraq del 2003, “che ha portato a un mondo più insicuro e a una vita peggiore”. A fargli eco anche il premier britannico Starmer: “Non siamo coinvolti negli attacchi, abbiamo imparato la lezione dall’Iraq”.

