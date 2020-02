San Valentino: Coldiretti, 4 italiani su 10 regalano fiori Festa degli innamorati, per molti è occasione di testimoniare per i diritti della donna. Quest'anno anche i consigli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

Cioccolatini e dolci, abbigliamento e accessori, c'è anche chi punta alto e sceglie gioielli o oggetti di valore per dire “ti amo”. Ma anche quest'anno sono i fiori il dono simbolo della festa degli innamorati. Scelti da 4 su 10 – secondo Coldiretti che chiede di valorizzare le produzioni floreali dello stivale – e in testa la rosa. Regali, ma anche azioni simboliche: il 14 febbraio come occasione per tornare a difendere i diritti delle donne, da Parigi - dove le Femen si incatenano al grido di “Non si uccide per amore” - a Bologna - dove la Polizia di Stato allestisce presidi per sensibilizzare contro la violenza di genere. Se l'Iran dice no a San Valentino - è “invasione culturale” - e pone sanzioni a chi vende gadget, festa condizionata dal Coronavirus a Hong Kong: invece che fiori si regalano mascherine. Quest'anno anche le raccomandazioni dell'OMS: cucinate un pasto salutare, fate attivita' fisica insieme, evitate un uso pericoloso dell'alcol e praticate sesso sicuro.



