Sanchez: basta cravatta, un contributo alla crisi energetica

Sanchez: basta cravatta, un contributo alla crisi energetica.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha invitato i lavoratori del settore pubblico e privato a smettere di indossare la cravatta, come misura di risparmio energetico in caso di caldo. Sanchez ha affermato che il suo governo adotterà misure "urgenti" di risparmio energetico lunedì mentre i paesi europei si sforzano di diventare meno dipendenti dal gas russo sulla scia della guerra in Ucraina. Sanchez ha sottolineato che per una volta non indossava la cravatta alla sua ultima conferenza stampa, e ha detto che voleva che i suoi ministri, funzionari pubblici e lavoratori del settore privato facessero lo stesso.

