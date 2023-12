BOMBA Santarcangelo: fatto brillare ordigno bellico inesploso Si tratta di una bomba d’aereo da 500 libbre

Santarcangelo: fatto brillare ordigno bellico inesploso.

Con il coordinamento della Prefettura e del Comando delle Forze Operative Nord di Padova, si sono concluse con pieno successo le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba d’aereo da 500 libbre (pari a 227 chili); residuato bellico inesploso e risalente al secondo conflitto mondiale rinvenuto lo scorso ottobre a Santarcangelo.

Le operazioni, eseguite dagli specialisti dell’Esercito del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, sono state complesse e delicate e si sono svolte in tre fasi. Per prima cosa è stata costruita sul luogo di rinvenimento una struttura temporanea di protezione per la mitigazione degli effetti dovuti a un’eventuale esplosione accidentale; nella seconda fase, si è provveduto alla neutralizzazione dell’ordigno attraverso la rimozione del sistema di innesco anteriore; infine, la bomba d’aereo è stata fatta brillare in un’area predisposta.

