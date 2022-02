UCRAINA Sanzioni. Gianandrea Gaiani, Analisi Difesa: "A pagare il prezzo più alto, oltre la Russia, sarà l'Europa"

L'Europa sta lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il giornalista Gianandrea Gaiani analizza la situazione: "Gli americani - spiega - sono stati molto bravi a fare i conti sulle guerre che lasciano combattere agli altri. È da dicembre che ci dicono che i russi ci attaccheranno domani e devo dire che anche le sanzioni che hanno approvato ieri contro la Russia sono sanzioni che pagheranno soprattutto, oltre ai russi, gli europei".

"Per quello che è il dato che emerge - spiega - gli unici che stanno uscendo vincitori da questo conflitto sono proprio gli americani. Sono riusciti ad impedire all'Europa di assumere un'iniziativa diplomatica diretta con la Russia per risolvere le questioni di sicurezza che Mosca lamenta, hanno indotto gli europei ad applicare sanzioni suicida per l'Europa. L'America ha sempre fatto così, applicare sanzioni ad un paese con cui in pratica non commercia e non riceverà alcun tipo di danno".

L'intervista a Gianandrea Gaiani (Fondatore Analisi Difesa)

