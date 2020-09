COVID-19 Save the Children: causa coronavirus ci saranno 117 milioni di minori in più a rischio povertà

In Italia aumentano decessi e contagi da coronavirus, 14 morti e 1.434 nuovi casi quelli riportati dai dati di ieri. Conte esclude comunque un nuovo lockdown nazionale e conferma il 14 settembre come data per la ripartenza della scuola. Arriva inoltre un nuovo test rapido tutto italiano capace di dire in 3 minuti se si è positivi dall'analisi della saliva.

Negli Stati Uniti superati i 190.000 morti e il presidente americano Trump ammette di aver sempre saputo che il virus era "5 volte più fatale di una forte influenza" ma ha continuato a minimizzare, dice, per non creare allarmismo.

A sei mesi dalla dichiarazione di pandemia Save the Children lancia l'allarme: l'impatto del covid è “catastrofico” sui bambini nelle aree più povere del mondo. Nel 2020 ci saranno 117 milioni di minori in più a rischio povertà, 10 milioni di bambini potrebbero non tornare mai più a scuola e 80 milioni rischiano di non poter accedere ai vaccini essenziali.



