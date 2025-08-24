TV LIVE ·
Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina: 146 militari rimpatriati per parte

Trump invoca una “pace duratura”, Zelensky ribadisce la necessità di una “pace giusta”. Il Papa: “Il mio cuore è ferito dalla violenza, prego perché tacciano le armi”

24 ago 2025
Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina: 146 militari rimpatriati per parte

Il ministero della Difesa russo ha annunciato che "146 militari russi sono stati rimpatriati dal territorio controllato da Kiev e, in cambio, sono stati restituiti 146 prigionieri di guerra ucraini". Lo riporta Ria Novosti."È venuto il momento di porre fine a una carneficina senza senso. Gli Stati Uniti sostengono un accordo negoziale che porti a una pace duratura che fermi lo spargimento di sangue e salvaguardi la sovranità e la dignità dell'Ucraina", scrive il presidente statunitense Donald Trump in un messaggio per l'indipendenza del Paese pubblicato su X da Volodymyr Zelensky. "Abbiamo bisogno di una pace giusta", ha ribadito il presidente ucraino. L'appello del Papa: "Prego Dio perché tacciano le armi. Il mio cuore è ferito dalla violenza che devasta la vostra terra".




