Sciopero globale per il clima: migliaia di giovani in piazza in 150 paesi

Migliaia di studenti sono scesi in strada in Australia, Germania, Thailandia, Indonesia ed India, dando inizio allo 'sciopero globale', in vista del summit Onu sul clima, in programma da lunedì a New York.

Sono quasi 300.000 le persone in Australia che si sono riunite secondo gli organizzatori del School Strike 4 Climate, ma la stima riguarda solo 7 città sulle 110 nelle quali sono in corso le manifestazioni. "Foto incredibili dalla manifestazione in Australia per il #climatestrike. È ancora notte a New York, quindi per favore condividete quante più foto potete dei cortei che si muovono dall'Asia all'Europa e l'Africa": così Greta Thunberg commenta su twitter. L'attivista svedese guiderà le manifestazioni previste oggi proprio a New York. A oltre un milione di studenti è stata garantita la 'giustificazione' dalle autorità, potranno saltare scuola senza penalizzazioni.

"Si tratta di un movimento epocale, da appoggiare con entusiasmo: perché ha come centro la vita, la stessa possibilità di futuro". Commenta su Twitter il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Manifestazioni e cortei sono in programma anche in Giappone, Filippine e Birmania.

A San Marino le manifestazioni sono previste venerdì 27 settembre. Fridays for Future San Marino invita a partecipare tutti coloro che hanno a cuore la salvaguardia dell’ambiente e il problema del riscaldamento globale.





Immagini dagli scioperi nel mondo da Twitter





The #ClimateStrike crowd numbers are phenomenal.

Melbourne 100,000+

Sydney 80,000+

Brisbane 30,000

Hobart 20,000

Canberra 15,000

Perth & Adelaide at least 10,000 each

Thousands more across regional Australia & Pacific https://t.co/rViiPMOgWR @strikeclimate #schoolstrike4climate pic.twitter.com/VAOKRHq7Zu — Guardian Australia (@GuardianAus) September 20, 2019

did i mention that i love ppl creativity #ClimateStrike pic.twitter.com/yjorV2OeFm — lina (@tonysthetic) September 20, 2019