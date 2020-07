Scomparsa dopo un bagno al lago l'attrice Naya Rivera, star di "Glee"

L'attrice Naya Rivera, nota per aver interpretato Santana Lopez nella serie americana Glee, è scomparsa dopo un bagno al lago in California. I funzionari locali temono sia annegata.

Aveva noleggiato una barca per portare suo figlio di quattro anni sul lago Piru, a nord-ovest di Los Angeles. Lo riferiscono i media locali. Il bambino è stato trovato da solo sulla barca, apparentemente illeso, Dormiva e aveva addosso il giubbotto di salvataggio. Subito sono partite le ricerche della madre, interrotte soltanto per la notte.

"Speriamo per il meglio, ma ci prepariamo al peggio", ha dichiarato il vice-sceriffo Chris Dyer in una conferenza stampa.

Ieri l'attrice aveva pubblicato su Twitter una foto di lei e del figlio, con la scritta “just the two of us”, Solo noi due: sotto al post si moltiplicano i messaggi di speranza dei fan, che aveva recitato in Glee per 6 stagioni.

Naya Rivera e il padre del bambino, l'attore Ryan Dorsey, hanno divorziato nel 2018 e condividono la custodia del figlio.

Su Glee, serie cult per ragazzi, sembra incombere un'aura negativa. L'attore Mark Salling si è tolto la vita nel 2018, prima di essere condannato per possesso di pornografia infantile. Un altro attore della serie di successo, il canadese Cory Monteith, è morto a luglio 2013 per overdose di droghe e alcol.