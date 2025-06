Scontri a Los Angeles: finora 150 arresti, la California farà causa contro Trump

Situazione esplosiva a Los Angeles: finora 150 persone sono state arrestate negli scontri tra polizia e manifestanti contro i raid anti clandestini. Lo rendono noto le autorità locali. Il centro della metropoli è stato dichiarato zona di "assembramento illegale", dopo tre giorni di proteste. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha annunciato che lo Stato presenterà oggi una causa contro l'ordine del presidente Donald Trump di usare in chiave federale la Guardia Nazionale. Proteste sono previste in più di 12 città in tutto il Paese. Nelle scorse ore le truppe Usa hanno effettuato i primi fermi - ora che le regole lo consentono - all'interno delle aree militari istituite al confine col Messico, nell'ambito della repressione dell'immigrazione clandestina.