FRANCIA Scontri a Parigi, Macron: "Ordine ristabilito", ma sabato marcia bianca per Mohamed

Per Emmanuel Macron “la prima risposta alla violenza urbana è ordine, calma e concordia”, lavorando “sulle sue cause profonde”. La grande ondata di rivolta si sta spegnendo ma, in Francia, l'attenzione resta alta. Nella notte 20 le persone fermate e 81 gli incendi appiccati in strada. Numeri contenuti rispetto ai furiosi scontri della scorsa settimana, ma la rabbia, nelle banlieue, cova sotto la cenere. Sui social rimbalza l'appello alla protesta: sabato marcia bianca per Mohamed, morto dopo essere stato colpito dalla polizia a Marsiglia, a margine delle rivolte scoppiate dopo l'uccisione di Nahel a Nanterre. Mohamed aveva 27 anni, ed è morto – rende noto la procura - per il probabile shock violento causato da un proiettile di gomma, tipo flash-ball, in teoria non letale. Non è possibile determinare se partecipasse ai disordini o se stesse solo circolando nei paraggi. Sul caso è stata aperta un'inchiesta. Il governo sceglie la linea dura e la strada della repressione: polizia, tribunali e, forse, anche una stretta sui social, per fermare – dice l'Eliseo - l'istigazione all'odio. In sei giorni sono state fermate oltre 3000 persone, di cui più di mille minori.

