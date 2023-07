Scontri in Francia: oltre 1300 fermi nella notte, nel pomeriggio funerali di Nahel Le autorità parlano di una situazione che sta tornando alla normalità, ma il clima sul piano sociale è incandescente

"E' la Repubblica che vincerà”: sono le parole del ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin, durante una visita alla polizia nella banlieue parigina nelle ore dei violenti scontri e dei disordini in diverse zone del Paese. Negozi saccheggiati, tafferugli e a Mantes-la-Jolie è stato dato fuoco al Municipio in seguito alle proteste per la morte del giovane Nahel, 17enne di Nanterre ucciso dalla polizia i cui funerali si svolgeranno nel pomeriggio.

“Non confondo le poche migliaia di delinquenti – ha sottolineato il Ministro degli Interni – con la stragrande maggioranza dei nostri connazionali che vivono nei quartieri popolari”. Oltre 1300 i fermi solo nella scorsa notte, dei quali 406 a Parigi e nella vicina banlieue. Scontri tra polizia e giovani a Lione, saccheggi sono stati segnalati a Grenoble e Saint-Etienne. Darmanin parla di violenze di intensità “molto minore” la scorsa notte e la situazione starebbe tornando alla normalità.

Ma il clima, soprattutto a livello sociale, resta incandescente. C'è attesa proprio per capire se ci saranno nuovi scontri in occasione del funerale di Nahel. Il Sindaco di Nanterre ha affermato che quanto accaduto dovrà portare a una riflessione sulle condizioni di intervento delle forze dell'ordine che, nel caso specifico, sono intervenute contro l'adolescente “in totale violazione – rimarca il primo cittadino – di tutte le disposizioni di legge”. Dall'Onu un richiamo alla Francia, con la richiesta di affrontare “i profondi problemi di razzismo e discriminazione” tra le forze dell'ordine.

