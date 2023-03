Scontro jet russo e drone americano: il video diffuso dal Pentagono

Le immagini diffuse dal Pentagono mostrano l'esatto momento dell'impatto, sul Mar Nero, tra il caccia russo e il drone americano. Il jet del Cremlino nel suo passaggio colpisce l'elica posteriore del drone costringendo gli operatori statunitensi a far precipitare nelle acque il veicolo. Mosca, che aveva sempre negato la collisione, ha raggiunto il luogo dell'incidente a circa 70 miglia a sud-ovest dalla Crimea, ma non è chiaro se i russi siano stati in grado di recuperare i rottami del drone.

I voli Usa vicino alla costa della Crimea "sono provocatori e creano le condizioni per un'escalation", dichiara il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu nel colloquio telefonico con l'omologo Americano Lloyd Austin. Shoigu ha riferito ad Austin che la Russia "continuerà a rispondere in modo proporzionato a tutte le provocazioni simili".

In Polonia intanto smantellata, grazie al servizio di controspionaggio di Varsavia, una rete di spionaggio di Mosca. Oggi in programma un vertice sul conflitto tra Gran Bretagna e Giappone a cui parteciperà anche il ministro della difesa italiano Guido Crosetto, nel mirino da diverse settimane delle milizie russe della brigata Wagner.