ESTERI Scoperti gli esplosivi di Iran e Siria: Israele bombarda per primo

Altra “pioggia esplosiva” sulla Siria: Israele ha bombardato oggi i siti militari iraniani e siriani nella Repubblica Araba. A dare la notizia, questa mattina, proprio le Forze di difesa israeliane. Il gesto è stato giustificato come una rappresaglia dopo il ritrovamento di esplosivi posizionati sul confine de facto nella parte nord dello Stato ebraico. "Iran e Siria hanno posizionato ordigni esplosivi improvvisati vicino alla linea Alpha per colpire le truppe israeliane” ha scritto su Twitter l'esercito attaccante. Dichiara, quindi, di aver colpito le strutture di stoccaggio, quartier generali e complessi militari. Per quanto riguarda il numero di vittime “il bilancio è di almeno 11 uccisi, tra militari governativi siriani e miliziani lealisti” riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria. Mentre sono 17 i militari governativi feriti.

