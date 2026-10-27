LA RICERCA Scoperti in Cina i resti del primo anfibio adattato alla vita in mare Lungo quasi 90 centimetri e protetto da un'armatura ossea, viveva sui fondali oceanici. La scoperta pubblicata su Nature Ecology & Evolution

Scoperti in Cina i resti del primo anfibio adattato alla vita in mare.

Risalgono a 237 milioni di anni fa i resti fossili del primo anfibio adattato a vivere esclusivamente in mare: grande quanto una salamandra gigante, passava la maggior parte del tempo sul fondale ed era ricoperto da un'armatura ossea che lo difendeva dai predatori. Il ritrovamento, avvenuto in Cina, è documentato dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Ecology & Evolution dall'Università della California a Davis, dall'Università di Pechino e dal Museo Geologico di Guizhou.

La ricerca si basa sull'analisi di due scheletri quasi completi che sono stati rinvenuti in un'area della provincia cinese del Guizhou che, nel Triassico superiore, era coperta dall'oceano. Grazie all'eccezionale stato di conservazione dei fossili, i ricercatori sono riusciti a ricostruire l'aspetto dell'animale, denominato Gerrothorax maritimus, e il suo stile di vita. L'anfibio raggiungeva una lunghezza di quasi 90 centimetri e presentava un corpo appiattito, a forma di disco, rivestito da un'armatura ossea che poteva fungere da difesa contro i predatori come gli ittiosauri.

Basandosi sull'armatura ossea e sulla forma del cranio, i ricercatori affermano che "probabilmente se ne stava in attesa sul fondale e, all'avvicinarsi di una preda, la risucchiava", come spiega il paleontologo Ryosuke Motani dell'Università della California. Gli anfibi odierni non sono in grado di sopravvivere in ambienti marini a causa della loro pelle, che non tollera la salinità dell'acqua.

Gerrothorax maritimus ci riusciva probabilmente grazie alla sua armatura ossea e a una biologia più simile a quella dei pesci. L'armatura impediva l'assorbimento di acqua attraverso la pelle, costringendo l'anfibio a bere acqua salata tramite la bocca per poi assimilarla attraverso l'apparato digerente. Inoltre le branchie gli avrebbero permesso di filtrare ed eliminare il sale.

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