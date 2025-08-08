SdS Beccari: per il riconoscimento dello Stato di Palestina “non necessariamente dobbiamo arrivare a dicembre”

Praticamente nessuno confidava più in un ripensamento. Ed effettivamente, dopo 10 ore di riunione, il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato l'occupazione militare di quel cumulo di macerie che è ormai Gaza City. Si era parlato dell'intera Striscia, nei giorni scorsi. Già ora si paventa però l'evacuazione di un milione di residenti entro il 7 ottobre. Di certo non casuale la data; come a volere una sorta di contrappasso, dopo i sanguinosi raid dei gruppi armati che innescarono il conflitto. Senza esito, a quanto pare, le contrarietà dello stesso esercito. L'Esecutivo lega la fine della guerra a 5 “principi”: smantellamento dell'arsenale di Hamas, ritorno degli ostaggi, smilitarizzazione dell'exclave e sicurezza in mano a Israele; con l'istituzione di un'amministrazione civile che non sia né Hamas né l'ANP. “Scaricato”, dunque, Abu Mazen; che ha prospettato una “catastrofe umanitaria”, denunciando violazioni del diritto internazionale. “Chiunque voglia governare Gaza – ha messo in chiaro dal canto suo Hamas - sarà considerato forza occupante”. E poi un avvertimento: “espandere l'aggressione” significa sacrificare gli ostaggi. Senonché anche cancellerie vicine allo Stato Ebraico hanno espresso critiche: da Londra a Berlino; Merz ha annunciato la sospensione di forniture belliche. Von der Leyen ha chiesto ad Israele di riconsiderare le proprie decisioni. Pare un'utopia. Il Ministro Smotrich, riferimento della destra messianica, guarda piuttosto alla Cisgiordania; rivendicando lo scopo di “cancellare lo Stato palestinese”. Un simile precipitare degli eventi interroga il mondo intero; specie i Paesi – come San Marino - che spingono per la soluzione “due Popoli, due Stati”. Scenario “disarmante”, sottolinea Luca Beccari; nonostante gli sforzi della Comunità internazionale per un cessate il fuoco ed il ritorno al dialogo, l'escalation prosegue.

Il Titano non è certo indifferente; come testimoniato dalla recente adesione alla dichiarazione congiunta “New York Call”, e soprattutto dall'OdG per il riconoscimento dello Stato di Palestina entro l'anno. Forse prima. “Non necessariamente dobbiamo arrivare a dicembre”, rimarca il Segretario agli Esteri. Sulla scia dell'ordine del giorno dello scorso 15 maggio – spiega - “dovrò presentare in Consiglio una proposta” che “terrà conto dell'evoluzione del contesto internazionale di questi mesi”. Da registrare ad esempio le prese di posizione di Paesi quali Francia e Regno Unito. Fondamentale allora l'Assemblea Generale ONU di settembre; dove si avrà un quadro dei Paesi pronti al riconoscimento, e su quali presupposti. E quindi – ad avviso di Beccari – il Titano potrà riflettere sulle “modalità” di questo passo. Si susseguono intanto le iniziative di solidarietà; come quella di Rimini4Gaza. Ieri giornata di digiuno, di sanitari dell'Infermi, per denunciare quello che è stato definito il “genocidio” in corso nella Striscia, e la risposta – ritenuta inadeguata – delle istituzioni internazionali.







