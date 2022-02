CELEBRAZIONI Seconda Giornata Internazionale della Fratellanza Umana. Il Papa: "Siamo fratelli o crolla tutto"

Seconda Giornata Internazionale della Fratellanza Umana. Il Papa: "Siamo fratelli o crolla tutto".

A tre anni dalla firma ad Abu Dhabi del Documento per la pace mondiale e la convivenza comune, ricorre la seconda Giornata internazionale della Fratellanza umana, indetta dalle Nazioni Unite. Così i due firmatari, Papa Francesco e il Grande Imam Al-Tayyeb, hanno commemorato la ricorrenza con due videomessaggi intitolati “Sotto lo stesso cielo”. Il Pontefice ha ricordato che “la fratellanza è uno dei valori fondamentali e universali alla base delle relazioni tra i popoli, così che quanti soffrono o sono svantaggiati non si sentano esclusi e dimenticati, ma accolti, sostenuti come parte dell'unica famiglia umana. “Oggi non è tempo di indifferenza: o siamo fratelli o crolla tutto”. Per Al-Tayyeb questa celebrazione significa la “ricerca di un mondo migliore in cui prevalga lo spirito di tolleranza, fraternità, solidarietà e collaborazione”. Un messaggio è arrivato anche dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che ha esortato tutti i popoli a riunirsi oltre le divisioni in una cooperazione per superare le sfide globali, tra cui la pandemia di Covid-19 e la crisi climatica. La Giornata della Fratellanza è stata celebrata con una tavola rotonda anche all'Expo di Dubai, dove continua l'afflusso di visitatori e il Padiglione di San Marino ha tagliato il traguardo delle 150mila presenze.

