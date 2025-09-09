Sede di Hamas a Doha bombardata da Israele, la Spagna richiama l'ambasciatrice in Israele a tempo indefinito L'operazione contro i vertici di Hamas decisa in seguito all'attentato a Gerusalemme, il Qatar condanna l'azione: "Grave violazione del diritto internazionale"

Alte colonne di fumo si alzano nel quartiere di Katara, a Doha. L'aviazione israeliana ha bombardato il quartier generale di Hamas, mentre la delegazione del gruppo stava discutendo l'offerta di pace avanzata dal presidente americano Donald Trump, che Israele ha già accettato. Obiettivo dell'operazione i vertici del gruppo. Le vittime sono il figlio del leader di Hamas a Gaza e il direttore del suo ufficio. L'attacco, dichiara il premier Netanyahu, è stato deciso dopo l'attentato di ieri a Gerusalemme e ha ricevuto luce verde dagli Stati Uniti. Finora il Qatar non aveva subito attacchi da parte dello Stato ebraico, e aveva più volte ospitato i negoziati, ora sospesi fino a nuova decisione. Il Paese ha condannato il bombardamento e ha detto che si tratta di una grave violazione del diritto internazionale.

A Gaza City è iniziato lo sfollamento delle 900 mila persone che si sono rifugiate qui. Si spostano verso il sud della Striscia in piccoli gruppi, mentre gli attivisti anti-Hamas denunciano sui social che chi ha furgoni e auto chiede fino a mille dollari per spostare le famiglie verso sud. In un incontro con i giornalisti, Papa Leone XIV ha detto di non riuscire più a mettersi in contatto con la parrocchia di Gaza.

Cresce la tensione tra Madrid e Tel Aviv: la Spagna ha richiamato l'ambasciatrice in Israele, senza una data di rientro. Dopo i danni subiti da un drone israeliano, la Global Sumud Flotilla sta valutando i danni e in serata decideranno quando ripartire per Gaza.

